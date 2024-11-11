اليوم السابع
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توسيع ورصف طريق جسر صليبة شبرامنت فى الجيزة بطول 3 كم.. صور

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:42 ص
توسيع ورصف طريق جسر صليبة شبرامنت فى الجيزة بطول 3 كم.. صور رصف طريق جسر صليبة شبرامنت
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال توسعة ورصف طريق جسر صليبة شبرامنت بأبو النمرس بطول 3كم، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

وأكدت المحافظة، تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والرصف بعدد من الأحياء والمراكز، لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أن أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تشهد تنفيذ عدد من المشروعات ذات النفع العام، بعدد من القطاعات، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والرصف، وتحسين البيئة، واستكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية.

وأكدت توجيه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى لمتابعة المشروعات التى تشهدها المحافظة، وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال.

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أبو النمرس



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