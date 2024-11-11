توافد رؤساء وممثلى الدول المشاركة فى القمة العربية الإسلامية بالرياض

كتب ـ محمد عبد العظيم

بدأ منذ قليل، توافد رؤساء وممثلي الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية التي تعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.