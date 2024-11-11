تعيين أيمن عرب عضوا بمجلس إدارة المجلس الدولى للمطارات (ACI Africa)

كتب محمود عبد الغني

فى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى المصرى على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بمجال الطيران والمطارات، وانطلاقًا من دور مصر الريادى والفاعل بالمجلس العالمى للمطارات ومجلس إقليم إفريقيا منذ تأسيسه - تم تعيين المهندس أيمن فوزى عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذى ممثلا عن جمهورية مصر العربية كعضو دائم بمجلس إدارة المجلس الدولى للمطارات لقارة إفريقيا.

وفى هذا السياق، صرح المهندس أيمن عرب عن اعتزازه بعضويته داخل المجلس الدولى للمطارات مؤكدًا على أن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية حريصة على تعزيز تواجدها الفعال والدائم فى عضوية المجلس الدولى للمطارات (إقليم أفريقيا)، كونه يعد صوت المطارات الإفريقية والذى يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى قطاع الطيران بالقارة السمراء ويهتم بمشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز مستقبل صناعة النقل الجوى وبخاصة قضايا الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات الفاعلة فى مجال الطيران المدنى بما يحقق التكامل والاندماج الإقليمى لجميع دول القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن مصر من الدول المؤسسة للمجلس الإفريقى للمطارات ومن الأعضاء الدائمين والمنتخبين بمجلس الإدارة الذى يضم 15 عضوا، ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (لإقليم إفريقيا).

وفى هذا السياق، صرح المهندس أيمن عرب عن اعتزازه بعضويته داخل المجلس الدولى للمطارات مؤكدًا على أن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية حريصة على تعزيز تواجدها الفعال والدائم فى عضوية المجلس الدولى للمطارات (إقليم أفريقيا)، كونه يعد صوت المطارات الإفريقية والذى يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى قطاع الطيران بالقارة السمراء ويهتم بمشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز مستقبل صناعة النقل الجوى وبخاصة قضايا الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات الفاعلة فى مجال الطيران المدنى بما يحقق التكامل والاندماج الإقليمى لجميع دول القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن مصر من الدول المؤسسة للمجلس الإفريقى للمطارات ومن الأعضاء الدائمين والمنتخبين بمجلس الإدارة الذى يضم 15 عضوا، ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (لإقليم إفريقيا)