تداول 34 سفينة بميناء دمياط واستقبال 64834 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19071 طن تشمل : 1900 طن مولاس و 3700 طن كلينكر و 7671 طن يوريا و 5800 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64834 طن تشمل : 11870 طن حديد و 22980 طن قمح و 8000 طن سكر و 12000 طن خردة و 3195 طن زيت طعام و 5047 طن ابلاكاش و 1518 طن خشب زان و 671 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 224 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3370 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138391 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 179053 طنًا .



كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5112 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و بنى سويف، و1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4986 حركة.