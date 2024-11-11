تجديد تعيين الدكتورة أمانى أسامة كامل عميدا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وشملت القرارت تجديد تعيين الدكتورة أمانى أسامة كامل عميداً لكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وفيما يلى ننشر السيرة الذاتية لها فى نقاط كما يلى:

الدكتورة أماني أسامة كامل، أستاذة الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، تشغل منصب عميدة كلية الصيدلة منذ أبريل 2021.

تمتد خبرتها الأكاديمية لتشمل عملها كأستاذة زائرة في كلية الصيدلة بجامعة واترلو في كندا لمدة أربع سنوات.

تدرجت فى العديد من المناصب الإدارية من استاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة ، ثم وكيلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، ثم عميدة للكلية.

تتولى الدكتورة أماني منصب الأمين العام للجنة العليا للإشراف على التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة.

لعبت دوراً بارزاً في تطوير برامج بكالوريوس الصيدلة PharmD والصيدلة الإكلينيكية لتتماشى مع معايير جامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية.

تُعد الدكتورة أماني عضواً في العديد من الجمعيات العلمية البارزة مثل الجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة (AAPS) وجمعية النانو الأمريكية، كما أنها عضو في مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية وتشارك في لجنة صياغة دستور الأدوية المصري.