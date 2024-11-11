اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 12:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء فعاليات التدريب المصرى السعودى "السهم الثاقب" بمصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 11:03 ص
بدء فعاليات التدريب المصرى السعودى "السهم الثاقب" بمصر الجيش المصرى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، إنطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب"، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما يشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الإحترافى لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة فى التدريب .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

 







السهم الثاقب

الجيش المصرى

تدريبات مشتركة

التدريب المصرى السعودى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة