بدء فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية الرئيس السيسي

كتب مدحت وهبة - بتول عصام - تصوير حسين طلال

بدأت منذ قليل فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات "الداخلية ،والخارجية ،والعدل ،والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة"، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.



وتطلق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



