اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية الرئيس السيسي

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:04 م
بدء فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية الرئيس السيسي فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات
كتب مدحت وهبة - بتول عصام - تصوير حسين طلال

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بدأت منذ قليل فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات "الداخلية ،والخارجية ،والعدل ،والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة"، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتطلق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة  وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


 







الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

وزيرة التضامن

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024

2027

الخطة الوطنية عن مخاطر التعاطي والإدمان 2024_2028

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024_2028

إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

مراكز علاج الادمان

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

الخط الساخن لعلاج الادمان

رقم الخط الساخن لعلاج الادمان

محاور الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات



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