انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية فى الرياض بحضور الرئيس السيسى

كتب محمد عبد العظيم

بدأت منذ قليل، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي تنعقد في الرياض، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.