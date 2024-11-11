الوطنية للانتخابات تحاكى عملية التصويت لطلاب المدارس.. وتؤكد: 67 مليون ناخب بقاعدة البيانات

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - إبراهيم سالم

أجرى المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم محاكاة للعملية الانتخابية وما يجرى فيها من تصويت لطلبة مدرستي مصطفى كامل الرسمية المتميزة ومدرسة ابن خلدون التابعتين للإدارة التعليمية ببنها، وذلك بهدف تعليم الأطفال كيفية إجراء الانتخابات، وتعزيز المشاركة فيها.

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب رئيس الجهاز التنفيذي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء دكتور أحمد إبراهيم نائب مدير الجهاز التنفيذي، وممثلي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والإدارة التعليمية ببنها.

وقام طلاب المدرستين برفع اعلام مصر والهيئة الوطنية للانتخابات حيث كانوا فى استقبال وفد الهيئة الوطنية للانتخابات، وأبدوا سعادتهم لمشاركتهم فى التجربة الانتخابية التى أجراها الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين ممن يحق لهم التصويت بالانتخابات بلغ نحو 67 مليون ناخب وناخبة، حيث يتم تحديثها وتنقيحها اولا بأول من خلال من خلال تعاون أجهزة الدولة المختلفة.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تمكنت من القضاء على ازدواجية التصويت باستخدام الأساليب الحديثة، ومن خلال تطوير بطاقات الاقتراع المستخدمة فى عمليات التصويت وتأمينها بنسبة 100%.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة نظمت وأدارت الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية التي تميزت بالنزاهة والشفافية وذلك منذ إنشائها عام 2017، كما ساهمت الهيئة في تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وعملت الهيئة علي تطوير ورفع كفاءة وفاعلية عملها علي مدار الاستحقاقات الانتخابية المتتالية.

المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات