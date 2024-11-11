اليوم السابع
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المعهد العالى لتكنولوجيا النقل يكرم الزميل محمد ثروت

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:05 م
المعهد العالى لتكنولوجيا النقل يكرم الزميل محمد ثروت المعهد العالى لتكنولوجيا النقل

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كرم المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل الكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت في حضور المهندس طه رجب مدير عام المعهد وأحمد الهوارى إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ضمن نشاط الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة.


وكان الدكتور محمد ثروت ألقى ندوةندوة تحت عنوان ”فن الإتيكيت وقواعد البروتوكول وأساسيات التعامل”  قدمها الأستاذ  الدكتور محمد ثروت أستاذ الإعلام الرقمي مدير تحرير مؤسسة اليوم السابع،  وتناولت أهمية البروتوكول، وتاريخ نشأته منذ عهد الفراعنة واليونان وتطوره في فرنسا والعالم العربي، والفرق بين البروتوكول والاتيكيت، البروتوكول الرسمي والدبلوماسي، والبروتوكول في العلاقات الدولية، وهدفت الندوة التثقيفية إلى التعرف على المفاهيم الأساسية للبروتوكول والمراسم والاتيكيت، وكذلك التعامل مع كبار الشخصيات، بالإضافة إلى تنمية مهارات الاتصال الفعال مع الآخرين واللازمة لأعمال المراسم والتشريفات، وأيضًا التعرف على أسس إعداد وترتيب الحفلات الرسمية والاجتماعات والمؤتمرات وأسس التعامل  وتم الحديث عن قواعد البروتوكول، وقواعد استقبال كبار الشخصيات، ونشأة البروتوكول، وآداب المصافحة، وقواعد فن الاتيكيت وفن التعامل مع الآخرين ، وآداب التقديم والتعارف ، والأسبقيات في المناسبات المختلفة ، آداب الجلوس ، وغيرها من الأداب العامة للأتيكيت ، وأسس التعامل عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعلاقة بين المدير والمروؤسين ، واتيكيت الاجتماعات.

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المعهد العالى لتكنولوجيا النقل

وزارة النقل

الكاتب محمد ثروت

د محمد ثروت

تكنولوجيا النقل




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