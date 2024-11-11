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القمة العربية الإسلامية تدعو لتقديم الدعم للبنان وتدين العدوان على سوريا

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 09:13 م
القمة العربية الإسلامية تدعو لتقديم الدعم للبنان وتدين العدوان على سوريا لبنان
بيشوى رمزى

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دعت القمة العربية الإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها.

كما أدانت القمة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل.







القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

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مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

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