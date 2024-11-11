الصحة العالمية: نصف مليون طفل حصلوا على تطعيم شلل الأطفال فى غزة

كتبت أمل علام

عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو بشأن حالات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط الراهنة، اليوم الإثنين، حيث يتم مناقشة الموضوعات التالية:

-آخر المستجدات بشأن النزاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان.

-آخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ الأخرى في الإقليم والاستجابة لها.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن 500 ألف طفل حصلوا على تطعيم شلل الأطفال فى قطاع غزة فى المرحلة الأخيرة من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل ظروف تبعث على اليأس ولا نغفل دور الأونروا فى تقديم المساعدات ولا يمكن ان تكلل اعمالننا بنجاح بدونهم.

وأضافت، فى لبنان توقفت 17 مستشفى فى لبنان بسبب الأضرار التى لحقت بالبنية التحيتية، موضحة، إن 60% من المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية اضطرت إلى الإغلاق، وهذا تحدى للقوانين الدولية، موضحة، إن 5500 من الطواقم الطبية تم تدريبهم هناك لعلاج الجروح والكسور، وفى السودان والتى تعد جنة زراعة تعانى من أكبر مجاعة إنسانية، وفى ولاية الجزيرة تدهورت أحوالها واشتد أهلها إلى الجوع، والمرافق الصحية تعرضت للهجوم وقتلت الطبيبة الوحيدة فى المنطقة، ويتم رصد فاشية الكوليرا وقد أنشأنا 12 وحدة لعلاج الكوليرا، والتبرع بالامدادات الطبية العلاجية لعلاج الكوليرا، بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود، ويعتبر السودان أول بلد فى إقليم شرق المتوسط يطلق أول لقاح للملاريا لأنه يتم وفاة أكثر من نصف مليون طفل فى أفريقيا بسبب الملاريا سنويا.

وأحث المسئولين فى إعادة النظر فى هذا الصراع، مضيفة، إنه خلال زيارتى الأخيرة إلى جيبوتى والصومال شاهدت بنفسى التحديات الهائلة التى يتحملها سكانها والصومال تتعرض من الصراعات لفترة طويلة، ويفتقر أكثر من 40 % من الصوماليين من الرعاية الصحية الاساسية، موضحة، إنه يجب أن نساعد الصومال فى التخلص من شلل الأطفال، واتاحة الأدوية الاساسية، والدعم المستمر مع الشركاء والذى يمكن من خلاله تجاوز الأزمة هناك.

وأشارت الى ان جيبوتى تعانى من تغير المناخ وتواجه تحديات فى مجال الصحة العامة وزرت مراكز المهاجرين والذين يقدمون خدمات صحية دون تفرقة ومع انتشار الامراض المزمنة تهتم جيبوتى بتوفير الادوية لعلاج الامراض المزمنة وتقليل الاعتماد علىلا المساعدات الخارجية، ونوجه نداء سريعا لوقف اطلاق النار فى غزة والسودان ولبنان، وتقديم المساعدات لهم، وندعو العالم أن يقف إلى جانبنا فى مساعدة افغانستان والسودان واليمن وغزة ولبنان.

شارك في المؤتمر كل من الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، و الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، و الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان.