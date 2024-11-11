الرئيس الموريتانى: إقامة الدولة الفلسطينية شرط أساسى لتحقيق السلام

إبراهيم حسان

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن إسرائيل لا تزال مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمواصلة القتل في قطاع غزة، بل وسعت عدوانها ليطال لبنان.

أضاف الغزواني، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض: "نؤكد كامل تضامننا مع الشعب اللبناني فيما يتعلق له من عدوان غاشم، ونؤكد تمسكنا بالوقف الفوري لإطلاق النار".

وأكد الرئيس الموريتاني، أن إقامة الدولة الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام".

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.