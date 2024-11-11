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الرئيس الموريتانى: إقامة الدولة الفلسطينية شرط أساسى لتحقيق السلام

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:54 م
الرئيس الموريتانى: إقامة الدولة الفلسطينية شرط أساسى لتحقيق السلام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
إبراهيم حسان

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قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن إسرائيل لا تزال مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمواصلة القتل في قطاع غزة، بل وسعت عدوانها ليطال لبنان.

أضاف الغزواني، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض: "نؤكد كامل تضامننا مع الشعب اللبناني فيما يتعلق له من عدوان غاشم، ونؤكد تمسكنا بالوقف الفوري لإطلاق النار".

وأكد الرئيس الموريتاني، أن إقامة الدولة الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام".

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.







رئيس موريتانيا

القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

غزة

لبنان

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سوريا

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