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الرئيس السيسى يلتقى العاهل الأردنى على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 01:31 م
الرئيس السيسى يلتقى العاهل الأردنى على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض الرئيس السيسي مع العاهل الأردني
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

‏‎وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود مصر والأردن للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث حذر الجانبان من خطورة السياسات التصعيدية التي تدفع المنطقة نحو حافة الهاوية.

كما أكد الرئيس والعاهل الأردني تطابق موقفي مصر والأردن بشأن رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة نحو إنهاء الحرب بالمنطقة وتدشين مسار للسلام على أساس حل الدولتين.







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القمة العربية الإسلامية بالرياض

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الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

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