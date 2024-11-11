الرئيس السيسى يلتقى العاهل الأردنى على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.