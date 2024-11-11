اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعود أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 06:54 م
الرئيس السيسى يعود أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى كلمته أمام القمة، على إدانة مصر بشكل قاطع، حملة القتل الممنهج، التى تمارس بحق المدنيين فى قطاع غزة، مضيفًا:"وباسم مصر، أعلنها صراحة: إننا سنقف ضد جميع المخططات، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة .. وهو أمر؛ لن نقبل به تحت أى ظرف من الظروف.

ونكرر أن الشرط الضرورى لتحقيق الأمن والاستقرار، والانتقال من نظام إقليمى، جوهره الصراع والعداء إلى آخر؛ يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".







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