اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يؤكد لـ"ميقاتى" موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:18 م
الرئيس السيسى يؤكد لـ"ميقاتى" موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اللبناني
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض تطورات الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وأكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان، مشدداً على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد بالمنطقة، ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها.

كما أكد الرئيس مواصلة مصر تقديم جميع صور الدعم للبنان وشعبه الشقيق، حيث ثمن رئيس الوزراء اللبناني المساندة المصرية الثابتة والراسخة للبنان، وأكد دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.







القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

غزة

لبنان

فلسطين

سوريا

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة