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الرئيس السيسى: مصر ملتزمة بشكل كامل بتقديم الدعم للأشقاء فى لبنان

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:17 م
الرئيس السيسى: مصر ملتزمة بشكل كامل بتقديم الدعم للأشقاء فى لبنان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ملتزمة بشكل كامل، بتقديم العون للأشقاء فى لبنان دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى وسعيا لوقف العدوان والتدمير الذى يتعرض له الشعب اللبنانى الشقيق وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفورى لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائى لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية: "مصر التى تحملت مسئولية إطلاق مسار السلام فى المنطقة منذ عقود، وحافظت عليه رغم التحديات العديدة ما زالت متمسكة بالسلام كخيار استراتيجى ووحيد لمنطقتنا وهو السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولى ورغم قسوة المشهد الحالى، فإننا متمسكون بالأمل". 

وتابع الرئيس السيسي: "واثقون من أن الفرصة مازالت ممكنة، لإنقاذ منطقتنا والعالم من ممارسات عصور الظلام، والانتقال لبناء مستقبل، تستحقه الأجيال القادمة، عنوانه الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

 







القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

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