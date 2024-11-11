اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 11:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السوري يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:28 ص
الرئيس السوري يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية الرئيس الروسى بشار الأسد
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية.

وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.







سوريا

اخبار سوريا

بشار الاسد

القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

السعودية

القمة العربية الإسلامية في السعودية

القمة العربية الإسلامية غير العادية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة