الرئيس السوري يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية

كتب محمد عبد العظيم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية.

وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.