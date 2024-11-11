الدفعة 23 بـ"طب بنين" والدفعة 9 بـ"طب بنات" بأسيوط يتبرعون بجهازين "دوبلر ومونيتور" للمستشفى الجامعي أزهر أسيوط

كتب لؤى على

في إطار المسئولية المجتمعية وشعورهم بأهمية دورهم في دعم المجتمع، قام طلاب الفرقة النهائية الدفعة الثانية والثلاثون بنين، والتاسعة بنات بـ كلية طب الأزهر بأسيوط بعمل مشروعهم الخيري، وتبرعهم بجهازين لمستشفيات طب الأزهر بأسيوط؛ بمناسبة تخرجهم وانتهاء فترة دراستهم بالكلية.

حيث قاموا بالتبرع بجهاز "دوبلر" لصالح قسم جراحة الأوعية الدموية وجهاز "مونيتور" لصالح وحدة غسيل الكلى، وذلك في لمسة وفاء ومساهمة منهم في رفع المعاناة عن المرضى المترددين على مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط.



وأشاد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بنهج خريجي كلية الطب بنين وبنات بأسيوط، الذي يعكس شعورهم المبكر بدورهم في المجتمع، وإلمامهم الواعي بأهمية الإجراء الذي قاموا به نظرا لحاجة المجتمع لكافة أوجه الدعم والرعاية الصحية.

كما أعرب الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية عن أمله في أن يحذو جميع الخريجين نفس حذو خريجي كلية الطب، الذين فضلوا توفير أجهزة طبية، تخدم العديد من المرضى بصعيد مصر.