الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء

كتب محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الإثنين، قرار وزارة الداخلية بحصول 42 شخصًا على جنسيات أجنبية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصان من دولة اليمن خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، كما نشرت الجريدة قرار حرمان سيدة هندية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، لدواع امنية.



قرار وزارة الداخلية قرار وزارة الداخلية



بيان وزارة الداخلية



البيان



الاسماء



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