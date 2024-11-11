"التعاون الإسلامى": قمة الرياض تنعقد فى وقت تنفذ فيه إسرائيل إبادة جماعية

كتب محمد عبد العظيم

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن قمة الرياض تنعقد في وقت تنفذ فيه إسرائيل إبادة جماعية بفلسطين وترتكب انتهاكات في الأراضي اللبنانية، مشددا على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكات صارخا للقرارات الدولية.

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية غير العادية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يجب تنفيذ حل الدولتين وتطبيق قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتابع: "يجب وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والعمل على توسيع الاعتراف بدولة فلسطين".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.