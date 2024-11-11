البرهان: انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة يحقق السلام فى الشرق الأوسط

كتب محمد عبد العظيم

أكد الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، مضيفا: ونقدم له التحية على الصمود العادل والمشروع لنضاله وإقامة دولته.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية: "حريصون على التعاون مع جميع الدول والمؤسسات لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونحشد الجهود من أجل دعم حل الدولتين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وتابع البرهان: "السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة"، متابعا: "نطالب المجتمع الدولي بالعمل على تسريع التوصل إلى حل الدولتين ووقف التهجير القسري لسكان غزة وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.