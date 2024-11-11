إعلام عبرى: نتنياهو يطلب تأجيل الإدلاء بشهادته فى قضايا فساد بسبب انشغاله بالحرب

محمد جمال

قال صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو طلب تأجيل الإدلاء بشهادته في ملفات فساد إلى فبراير المقبل بذريعة انشغاله بالحرب.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو طلب تأجيل بداية شهادته في المحكمة لمدة شهرين ونصف.

وقالت القناة، إن المسئولون الأمنيون أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بعدم البقاء فى أماكن ثابتة.

وأكدت القناة، نقلا عن مصادر سياسية وقانونية أن محامو نتنياهو سيطلبون تأجيل شهادته بمحاكمته لئلا يكرر وجوده فى نفس المكان.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة منذ وصول مسيرة حزب الله إلى منزله فى قيساريا.

وأضافت القناة أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك تحقيقا يكشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على جهاز الشرطة، والتسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى، ومستشارة الحكومة القضائية ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

ودعا بن غفير رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.