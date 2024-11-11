اليوم السابع
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بعد وصول مسيرة لمنزله..

إعلام عبرى: مسئولون أمنيون يحذرون نتنياهو من البقاء فى أماكن ثابتة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 12:40 ص
إعلام عبرى: مسئولون أمنيون يحذرون نتنياهو من البقاء فى أماكن ثابتة نتنياهو
محمد جمال

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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسئولون الأمنيون أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بعدم البقاء فى أماكن ثابتة.

وأكدت القناة 12 نقلا عن مصادر سياسية وقانونية أن محامو نتنياهو سيطلبون تأجيل شهادته بمحاكمته لئلا يكرر وجوده فى نفس المكان.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة منذ وصول مسيرة حزب الله إلى منزله فى قيساريا.

وأضافت القناة أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك تحقيقا يكشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على جهاز الشرطة، والتسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى، ومستشارة الحكومة القضائية ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

وقالت بن غفير إنه يدعو رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.







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