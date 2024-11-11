إصابة جنديين في حادث دهس بيت لحم.. وجيش الاحتلال: نقوم بمطاردة السائق

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديين أصيبوا بجروح في عملية دهس نفذتها سيارة في بيت لحم، مؤكدة أن المنفذ لاذ بالفرار.



وأصدر جيش الاحتلال بيانا قال فيه: "خلال مبادرة قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الخضر التابعة للواء عتصيون قبل فترة قصيرة، اخترقت مركبة فلسطينية حاجزًا ونفذت هجومًا من سيارة عابرة، ولاذت المركبة بالفرار، وتقوم العديد من القوات بمطاردتها وتفتيشها في المنطقة".

يذكر أن أكتوبر الماضي، شهد حادث دهس استهدف جنودا في قاعدة جليلوت شمالي تل أبيب، وأسفر عن مقتل 5 وإصابة نحو 40 شخصا، بإصابات متفاوتة جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من القاعدة.