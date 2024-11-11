اليوم السابع
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إصابة جنديين إسرائيليين في حادث دهس بيت لحم.. والاحتلال: نطارد السائق

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 11:06 م
إصابة جنديين إسرائيليين في حادث دهس بيت لحم.. والاحتلال: نطارد السائق حادث دهس - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديين أصيبوا بجروح في عملية دهس نفذتها سيارة في بيت لحم، مؤكدة أن المنفذ لاذ بالفرار.


وأصدر جيش الاحتلال بيانا قال فيه: "خلال مبادرة قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الخضر التابعة للواء عتصيون قبل فترة قصيرة، اخترقت مركبة فلسطينية حاجزًا ونفذت هجومًا من سيارة عابرة، ولاذت المركبة بالفرار، وتقوم العديد من القوات بمطاردتها وتفتيشها في المنطقة".

يذكر أن أكتوبر الماضي، شهد حادث دهس استهدف جنودا في قاعدة جليلوت شمالي تل أبيب، وأسفر عن مقتل 5 وإصابة نحو 40 شخصا، بإصابات متفاوتة جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من القاعدة.

 






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