أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية

الإسماعيلية - صبرى غانم

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أحمد كجوك وزير المالية، لبحث النتائج المالية لنشاط هيئة قناة السويس والتعرف على استراتيجية العمل المستقبلية لتنمية الإيرادات المحققة من شركات ومشروعات الهيئة المختلفة، بحضور الدكتور منتصر خليل مدير الإدارة المالية، وممثلى الإدارات المختلفة بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان لهيئة قناة السويس اليوم، أن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة استعرض خلال الاجتماع النتائج المالية لنشاط الهيئة خلال العام المالى 2023/ 2024 وسبل تنمية الإيرادات المحققة خلال العام المالى المقبل.

وأكد الفريق ربيع، أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط من خلال تبنى استراتيجية طموحة لتحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة وتعزيز التوجه الوطنى لتوطين الصناعات البحرية فى مصر عبر تفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص.

وأوضح الفريق ربيع، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو دعم مجموعة شركاتها التابعة العاملة فى مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أبرز النتائج المالية المحققة وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض رئيس الهيئة استراتيجية تطوير الشركات المرتبطة بالهيئة والتى تأسست حديثا وأبرزها شركة قناة السويس لتنمية الموانئ بالشراكة مع وزارة النقل، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتوطين صناعة اليخوت البحرية وذلك بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز محاور الموازنة العامة للهيئة والتى يتم تجهيزها حاليا تمهيدا لاعتمادها خلال العام المالى المقبل 2024/ 2025 لتنفيذ استراتيجية الدولة فى تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل الهيئات الاقتصادية.

