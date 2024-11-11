أردوغان: إسرائيل تدمر الوجود الفلسطينى وتخطط للبقاء فى غزة

إبراهيم حسان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومة نتنياهو تعمل على استمرار التصعيد العسكري في المنطقة بتصعيد التوتر ضد إيران، كما تواصل هجماتها على لبنان، ولا تسمح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

أضاف أردوغان، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض: "يجب إيجاد حلول عاجلة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة"، لافتا إلى أن إسرائيل تدمر الوجود الفلسطيني وتخطط للبقاء في غزة.

وتابع الرئيس التركي، أن قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر "الأونروا" يهدف إلى إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين لبلدهم، مستكملا: "نتمنى أن ينجح الأشقاء الفلسطينيون في تحقيق الوحدة الوطنية".

ودعا رجب طيب أردوغان، إلى عزل إسرائيل دوليا إذا لم تنهي عدوانها في غزة ولبنان، قائلا: "يجب فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل، وعزلها دوليا ما لم تُنهِ عدوانها، ونحن وضعنا في تركيا قيودا إضافية على التجارة مع إسرائيل".

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.