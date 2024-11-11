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أردوغان: إسرائيل تدمر الوجود الفلسطينى وتخطط للبقاء فى غزة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:27 م
أردوغان: إسرائيل تدمر الوجود الفلسطينى وتخطط للبقاء فى غزة أردوغان
إبراهيم حسان

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومة نتنياهو تعمل على استمرار التصعيد العسكري في المنطقة بتصعيد التوتر ضد إيران، كما تواصل هجماتها على لبنان، ولا تسمح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

أضاف أردوغان، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض: "يجب إيجاد حلول عاجلة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة"، لافتا إلى أن إسرائيل تدمر الوجود الفلسطيني وتخطط للبقاء في غزة.

وتابع الرئيس التركي، أن قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر "الأونروا" يهدف إلى إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين لبلدهم، مستكملا: "نتمنى أن ينجح الأشقاء الفلسطينيون في تحقيق الوحدة الوطنية".

ودعا رجب طيب أردوغان، إلى عزل إسرائيل دوليا إذا لم تنهي عدوانها في غزة ولبنان، قائلا: "يجب فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل، وعزلها دوليا ما لم تُنهِ عدوانها، ونحن وضعنا في تركيا قيودا إضافية على التجارة مع إسرائيل".

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.







اردوغان

القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

غزة

لبنان

فلسطين

سوريا

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