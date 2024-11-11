أخبار 24 ساعة.. وزير العمل: قريبا استخراج كل الإصدارات للمواطنين إلكترونيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة الرى ترفع الطوارىء لاستقبال موسم الأمطار وتطهير المصارف لتجميع المياه
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 24.4% فى أكتوبر الماضى
وزارة التعليم: رد التابلت من الطلاب بعد انتهاء دراستهم بالمرحلة الثانوية
وزير العمل: قريبا استخراج كل الإصدارات للمواطنين إلكترونيا بعد رقمنة الخدمات
وزير العمل: غلق الكيانات الوهمية للتوظيف بالخارج.. وبدون القطاع الخاص لن ننجح
الأرقام لا تكذب.. مضاعفة عدد الجامعات خلال 10 سنوات وتنوع مسارات التعلم
مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. بوابة هامة لتأهيل الطلاب والحاقهم بسوق العمل
وزارة التموين تحذر من حجب السلع الأساسية عن التداول.. اقرأ التفاصيل
وزير التعليم العالى يعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2024/25
غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان
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