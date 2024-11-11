أخبار مصر.. غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 18 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية "غير العادية" بالرياض: سنقف ضد جميع مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إدانة مصر بشكل قاطع، حملة القتل الممنهج، التى تمارس بحق المدنيين فى قطاع غزة، مضيفًا:"وباسم مصر، أعلنها صراحة: إننا سنقف ضد جميع المخططات، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة .. وهو أمر؛ لن نقبل به تحت أى ظرف من الظروف. ولي العهد السعودى: فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة أدان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، معربًا عن شجب المملكة لمنع وكالة "أونروا" من القيام بدورها، مشددا على أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة.

بدء فعاليات التدريب المصرى السعودى "السهم الثاقب" بمصر

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، إنطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب"، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية. وزير التعليم: لا يوجد كثافات فى المدارس.. وبتأكد من ده بنفسى قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تواصل مع المحافظين بشكل يومى، وهناك لجان تزور المدارس يوميا، متابعا:" بزور بنفسى عدد من المدارس بشكل مفاجئ". وزارة الزراعة: توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين يبدأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين ضمن أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح. رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ".. والمجلس يعود للانعقاد 24 نوفمبر الجارى أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة 11 صباح يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري. وكالة فيتش: توقعات بنمو مبيعات الأدوية فى مصر إلى 152.8 مليار جنيه 2024 في إطار سعيه لرصد وتحليل كافة التقارير الدولية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمامات الشأن المصري في مختلف المجالات التنموية، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033. كما يلقي الضوء على أداء مصر في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية باعتبارها أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بسوق أدوية راسخ، مع قدرة تصنيع محلية واسعة وتغطية صحية شاملة ومتزايدة. انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان انطلقت فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تنعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار " تضامناً من أجل عالم أخضر"، ويعتبر بمثابة فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ. التعليم: طباعة امتحان شهر نوفمبر مسئولية الإدارات ولن تحمل المدارس أعباء أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

وزير خارجية إسرائيل: مستعدون لإنهاء الحرب فى غزة عندما تتحقق أهدافنا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا، وهناك تقدم بمحادثات وقف إطلاق النار في لبنان"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

المنتخب يواصل معسكره التدريبي استعدادا لمواجهة كاب فيردي فى تصفيات أفريقيا

يواصل المنتخب الوطني تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة كاب فيردي في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 18 درجة