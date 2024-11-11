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أبو الغيط: انعدام المحاسبة شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية بالمنطقة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 01:58 م
أبو الغيط: انعدام المحاسبة شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية بالمنطقة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
إبراهيم حسان

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الشعب الفلسطيني يعاني مأساة كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدمير المجتمع الفلسطيني.

أضاف أبو الغيط، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض: "نريد إقليما تكون في قلبه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وطالب أحمد أبو الغيط، بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتنفيذ مسار لحل الدولتين، مشيرا إلى أن قمة الرياض رسالة بأن منسوب الخطر بلغ مستوى لا يمكن احتماله.

وأشار إلى أن تغييب القانون الدولي شجع القيادة الإسرائيلية على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة، قائلا: "انعدام المحاسبة شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية بالمنطقة، ولن يكون هناك سلام مع الظلم والقتل، كما أن اتساع دائرة النار من غزة إلى لبنان عرض مستقبل المنطقة لخطر بالغ، وما تقوم بهد حكومة إسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش في المنطقة".

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.







احمد ابو الغيط

القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

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