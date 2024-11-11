أبو الغيط: انعدام المحاسبة شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية بالمنطقة

إبراهيم حسان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الشعب الفلسطيني يعاني مأساة كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدمير المجتمع الفلسطيني.

أضاف أبو الغيط، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض: "نريد إقليما تكون في قلبه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وطالب أحمد أبو الغيط، بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتنفيذ مسار لحل الدولتين، مشيرا إلى أن قمة الرياض رسالة بأن منسوب الخطر بلغ مستوى لا يمكن احتماله.

وأشار إلى أن تغييب القانون الدولي شجع القيادة الإسرائيلية على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة، قائلا: "انعدام المحاسبة شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية بالمنطقة، ولن يكون هناك سلام مع الظلم والقتل، كما أن اتساع دائرة النار من غزة إلى لبنان عرض مستقبل المنطقة لخطر بالغ، وما تقوم بهد حكومة إسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش في المنطقة".

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.