7 شهداء وإصابة 20 آخرين في قصف إسرائيلى على منطقة السيدة زينب السورية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الدفاع السورية، إنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".

وقبل قليل، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا قرب العاصمة دمشق.

والأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام سورية، إن منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، وقعت فيها انفجارات نتيجة لقصف إسرائيلي، استهدف أهدافا فيها.