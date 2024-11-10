اليوم السابع
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نتنياهو: مكتبى يتعرض لهجوم شرس.. وحماس وصلها نصوص اجتماعات سرية

الأحد، 10 نوفمبر 2024 07:19 م
نتنياهو: مكتبى يتعرض لهجوم شرس.. وحماس وصلها نصوص اجتماعات سرية نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مكتبه يتعرض لهجوم شرس، وحملة منظمة لضرب قيادة الدولة والإضرار بها".

وأضاف نتنياهو في كلمة له اليوم الأحد، أن "حماس وحزب الله تلقيا نصوصا سُربت من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق."

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية -الخميس- أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.

وبحسب المصادر فإنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان هذا حادثا آخر قام فيه كبار المسؤولين بتجاهل الإجراءات، وأعطوا تعليمات للمرؤوسين للعمل بخلاف القواعد وانتهكوا مبادئ أساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، وأشارت إلى أن هذا يبدو أنه بداية لفتح "صندوق من الشرور" لا نهاية لها.







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اسرائيل

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