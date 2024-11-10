مرصد الأزهر: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف محطة سكك حديد كويتا الباكستانية

كتب لؤى على

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على إقليم بلوشستان الباكستاني الذي يشهد أوضاعاً أمنياً متردية في ظل تنفيذ تنظيم "جيش تحرير بلوشستان" عددا من العمليات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية، وعلى إثر تفجير انتحاري وقع على أحد أرصفة محطة السكك الحديدية في مدينة "كويتا" التابعة للإقليم، أمس السبت، سقط أكثر من 25 ضحية وأصيب 40 آخرون.

وأظهرت اللقطات المفرغة من كاميرات المراقبة أن الانفجار وقع خلال انتظار عشرات الأشخاص لقطار "جعفر إكسبريس" الذي كان مقرر مغادرته إلى مدينة "بيشاور"، على الرصيف.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بشدة الهجوم مؤكداً أن الإرهابيين الذين يلحقون الضرر بأرواح وممتلكات المدنيين الأبرياء سيدفعون الثمن، مشدداً على عزم قوات الأمن القضاء على خطر الإرهاب.

ويعد "جيش تحرير بلوشستان" أحد التنظيمات الانفصالية المسلحة، وأشدها خطورة في إقليم بلوشستان الباكستاني. ووفق مؤشر #مرصد_الأزهر لمكافحة التطرف للعمليات الإرهابية في باكستان، يشكل التنظيم أحد مهددات الأمن في البلاد بجانب حركة طالبان الباكستانية، حيث تشير الأرقام إلى نشاط ملحوظ للتنظيم الإرهابي في إقليم بلوشستان. وبالنسبة لهجوم اليوم فقد نفذ بواسطة ما يعرف بوحدة "الفدائيين" التابعة لجيش التحرير.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "جيش تحرير بلوشستان" قد استهدف الجيش الباكستاني ومنشآته في شهر أغسطس الماضي، حيث نفذ عدة هجمات إرهابية أطلق عليها "عملية هيروف" و"العاصفة المظلمة"والتي خلفت أكثر من 73 قتيلا، وصف على إثرها شهر أغسطس بالأكثر دموية هذا العام في باكستان.