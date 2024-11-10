محطة قطارات صعيد مصر مزار سياحى ومول تجارى ومحطة ركاب.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع صور لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والتى تم افتتاحها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أصبحت المحطة مزارا سياحيا فضلا عن كونها محطة قطارات لركاب خطى الصعيد والمناشى القبارى.

وتضم محطة قطارات صعيد مصر، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.



ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة .

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر



محطة قطارات صعيد مصر