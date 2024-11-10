كيف نجح مشروع تأهيل الترع فى توصيل المياه للمنتفعين فى التوقيت المناسب.. صور

كتبت أسماء نصار

يعد مشروع تأهيل الترع أحدث المشروعات المصرية لمواجهة أزمة العجز المائي، حيث يستهدف الحفاظ على كميات المياه التي كانت تُهدر بالإضافة إلى أن المشروع يضمن وصول المياه بصورة أسرع دون أعطال للأراضي الزراعية، مع القدرة على تحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية لتلك الأراضي، ويقلل تكاليف الصيانة السنوية للمجاري المائية بأنواعها.

وهناك مردود اقتصادى لأعمال التأهيل فى المناطق التى تم التنفيذ فيها، حيث أدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين.

ترعة الفولي قبل التأهيل

وساهم تأهيل الترع فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

ويعمل المشروع على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بصفة دورية من الترع بالإضافة إلى أنه يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على التبطين اذا يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو تشكيل الجسور أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.

وأوضح أن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة والتوقيت المناسب، مع ضرورة دراسة كل ترعة على حدى لاتخاذ القرار المناسب، فيما يخص مدى احتياج الترعة للتأهيل من عدمه، وبالتالى فإنه ليس بالضرورة أن يتم تأهيل كافة الترع أو الترعة بكامل طولها.

ولمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع تأهيل الترع تم انشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل تختص بـ"التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ"، حيث تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية .



كما تم تحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل "الدراسة – التعاقد – التنفيذ"، والتي تتمثل في " عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدورى على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر".