رئيس منتدى مصر للإعلام تعلن ميعاد النسخة الثالثة وأبرز الملفات على أجندته

كتب محمد السيد الشاذلى

أكدت نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، أن فريق عمل المنتدى يعمل بمنتهى القوة استعدادا للنسخة الثالثة له، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة للمنتدى ستعقد فى منتصف العام القادم 2025 وأنها ستكون بشكل جديد وأكثر قوة وتأثيرا وفاعلية.

وأضافت نهى النحاس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كالعادة ستكون أولويات المنتدى شباب الصحفيين من مصر ومختلف أنحاء العالم، موضحة أن المنتدى سيكون بطابعه الدولى وأنه سيناقش ملفات ملحة ومهمة.



وأشارت نهى النحاس إلى أنه من المقرر أن يعقد المنتدى بنفس العنوان الذى أختير له قبل قرار تأجيله، لافتة إلى أن أجندة منتدى مصر للإعلام ستعكس ما يشهده العالم وأن أغلبية محاور الأجندة تتناول بشكل كبير الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الإعلام الحديثة.



وأوضحت نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، أن منتدى مصر للإعلام سيناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعى بشكل مكثف، متابعة :"سنعمل على مايهم المهنة بشكل عام والأجندة بها الكثير من المناقشات القوية عن المهنة ".

وذكرت نهى النحاس أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى قريبا للإعلان عن كافة التفاصيل التى تخص المنتدى وما يتضمنه من موضوعات، مشيرة إلى أن قرار التأجيل كان فى مصلحة المنتدى فى ظل الأحداث التى تشهدها المنطقة ولاكتمال الضيوف، مؤكدة أن شراكاتهم الدولية مستمرة بنفس الشركاء الدوليين.



يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو أحد أهم الفعاليات الإعلامية التى تقام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنويًا فى المجال الإعلامي، ويشهد حضورا رفيع المستوى، ويطرح قضايا حيوية تتعلق بصناعة الإعلام عالميا وأقيمت دورته الثانية فى شهر نوفمبر من العام الماضى 2023 وشهدت نجاحا لافتا.