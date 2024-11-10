دبلوماسي سابق: تطابق وجهات نظر مصر وماليزيا في بعض القضايا وخاصة فلسطين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس وزراء ماليزيا ممتازة وتم الإعداد لها بشكل جيد جدا، فهي مكتملة الجوانب، موضحا أن اللقاء موسع ويشمل وفدي الدولتين.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن العلاقة بين البلدين قديمة والجانب الشعبي مهم جدا، والأزهر لعب دورا مهما جدا، فينظرون للأزهر بأنه منارة الإسلام في العالم، فالمؤسسات كلها في ماليزيا كانت تنهل من علم وعلماء الأزهر.

ولفت إلى أن الدولتين أعضاء في منظمة العالم الإسلامي، وهناك تلاقي في وجهات النظر، وتطابق في الكثير من وجهات النظر، وخاصة ملف القضية الفلسطينية، موضحا أن هناك تفاهم كبير بين مصر وماليزيا والرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا فيما يتعلق بضرورة أن تقوم الدولتين ودول أخرى من العالم ببذل جهدهم لينال الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمته القدس الشرقية.