بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد القديس لاون الكبير شفيع الكلية الإكليريكية بالمعادى

كتب ـ محمد الأحمدى

يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي لعيد القديس لاون الكبير شفيع الكلية الإكليركية بالمعادى بالكلية الإكليريكية الآن.

وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس الخميس الماضى قداس الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

وشارك في الصلاة القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، والشماس الإكليريكي مكاريوس وهيب، حيث بدأ صاحب الغبطة كلمة العظة بتهنئة الآباء الكهنة، وشعب الرعية، بهذه المناسبة، قائلًا لهم: السعادة في بناء الكنيسة تكمن في جسد المسيح، وليس البناء المادي.

وأكد الأب البطريرك أنه في بناء الكنيسة، لابد أن نتذكر ثلاثة أمور هامة: تذكر ما مضى، الشكر والامتنان، بالإضافة إلى مراعاة الأمور المستقبلية.

وأضاف البطريرك: الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، خلقه على كرامته، وعلى جوهره الأساسي، كما أن الله وضع المحبة داخل الإنسان، لأن المسيح كانت جميع تعاليمه عن ملكوت الله.