اليوم السابع: توافق مصرى ماليزى على الوصول بالعلاقات إلى الشراكة الشاملة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توافق مصرى ماليزى على الوصول بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

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توافق مصرى ماليزى على الوصول بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.. الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا: لا حل لإنهاء الأزمات الحالية فى المنطقة إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.. وأنور إبراهيم: مصر دولة كبيرة ونسعى للتعاون معها فى مختلف المجالات



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