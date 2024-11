الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك فى COP 29 بأذربيجان كمؤسسة مراقبة معتمدة

كتب محمد الأحمدى

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن مشاركتها فى قمة المناخ COP 29، التى ستنعقد فى باكو بأذربيجان فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر، بصفتها مؤسسة مراقبة معتمدة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (UNFCCC)، تأتى هذه المشاركة كخطوة جديدة فى مسيرة الهيئة التى بدأت منذ قمة COP 27 بشرم الشيخ فى مصر عام 2022.

من جانبه، عبّر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، عن سعادته بمشاركة الهيئة كمؤسسة مراقبة معتمدة، مشددًا على أهمية هذا الدور الوطنى الذى تقوم به الهيئة الإنجيلية، والذى يعكس التزامها بتعزيز التنمية المستدامة ودعم الجهود الدولية والوطنية للحد من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة لمواجهة تحديات المناخ على المستويين المصرى والدولي."

وتتضمن مشاركة الهيئة فىCOP 29 تنظيم عدة فعاليات، منها جلسة حول حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع هيئة "دياكونيا" السويدية فى جناح جامعة الدول العربية بتاريخ 14 نوفمبر، وفعالية حول المبادرات المحلية للتكيف مع التغيرات المناخية بالشراكة مع Act Alliance وBread for the World فى المنطقة الرسمية للـ UNFCCC بتاريخ 16 نوفمبر، بالإضافة إلى جلسة فى جناح الإيمان حول أنظمة الغذاء العادل والأمن الغذائى المحلى بدعوة من Bread for the World بتاريخ 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن يضم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية المشارك كلًّا من الأستاذة سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بوجه قبلي، والأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري، والأستاذة رانيا رشاد، مدير التمويل، والأستاذة ماجدة رمزي، القائم بأعمال مدير التنمية الريفية الشاملة بوجه بحري، والأستاذة سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة، والأستاذة نانسى عاطف، نائب مدير التمويل، والأستاذ ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بوجه قبلي، والأستاذة ماريان ميلاد، مسؤول أول للخدمات التنموية المتخصصة والتنمية الاقتصادية بوجه قبلي.