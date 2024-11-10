الرئيس السيسى: نبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة ولبنان وتخفيف حجم القتل

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك توافق كبير بين مصر وماليزيا في القضايا الدولية، قائلا: "مهم خلال هذه المرحلة أن نبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإدخال المساعدات، وده جهد كنا حريصين عليه في مصر على مدار عام كامل، خلال الفترة الماضي، ومصرين أن نستمر فيه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر لديها إصرار على استكمال دورها وإدخال المساعدات لقطاع غزة، حتى نخفف ما امكن من حجم القتل والجوع الموجود في قطاع غزة، وتحسبا أن الامر يؤدي لانزلاق المنطقة لمخاطر أوسع وأخطر من الحرب على غزة ولبنان، وهو ما توافقنا عليه مع رئيس وزراء ماليزيا.

وتابع: "توافقنا أنه لا حل لإنهاء مثل هذه المشاكل إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ودي أصل المشكلة، وعلى امتداد أكثر من 40 أو 50 سنة المنطقة لم تنجح في حل القضية الفلسطينية لغياب الإرادة السياسية لإيجاد هذا الحل، ولو وصلنا للى بنتمنى نوصله هيكون مقدمة للحل".