اليوم السابع
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الرئيس السيسى: توافق مصرى ماليزى على زيادة التعاون لمستوى أكبر وتذليل أى معوقات

الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:31 م
الرئيس السيسى: توافق مصرى ماليزى على زيادة التعاون لمستوى أكبر وتذليل أى معوقات الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الماليزي أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون ووضع أهداف محددة بين الوفدين المصري والماليزي والعمل على تحقيقها، مضيفا: "ولو في أى معوقات نسعى إلى التغلب عليها على المستوى الأكبر ودي خطوة مؤكدة محققة بين البلدين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الماليزي، أن زيادة التعاون بين البلدين تعكس إرادة رئيس الوزراء الماليزي واراداته باعتباره لرئيس للدولة المصرية في أننا نحتاج نكون مع اشقائنا وأصدقائنا في ماليزيا للتعاون في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن لقائهما تتطرق للحديث على مستوى الموضوعات الدولية.







الرئيس السيسي

رئيس وزراء ماليزيا

ماليزيا

قصر الاتحادية

مصر وماليزيا




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