اليوم السابع
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الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية فى الجوازات

الأحد، 10 نوفمبر 2024 11:24 ص
الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية فى الجوازات مساعدة كبار السن وتقديم التسهلات لهم- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 







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الحالات الانسانية

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الإدارة العامة للجوازات والهجرة




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