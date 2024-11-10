أخبار مصر.. غلق طريق مصر أسوان الزراعى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها غلق الإدارة العامة لمرور الجيزة لطريق مصر أسوان الزراعى الغربي القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

وزير التعليم العالى يعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2024/25

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب لمدة شهر أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور، وذلك أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، فإن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى القادم بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 / 11 / 2024. إعلام إسرائيلى: إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل شمال إسرائيل وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة. المنتخب يطير إلى كاب فيردي الأربعاء لخوض لقاء الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

الأهلى فى المركز الـ 24 عالميا فى تصنيف الاتحاد الدولي والزمالك الـ 75