أخبار مصر.. غلق طريق مصر أسوان الزراعى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها غلق الإدارة العامة لمرور الجيزة لطريق مصر أسوان الزراعى الغربي القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي أجهزة مدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والنوبارية الجديدة، والسويس الجديدة، خطة العمل بكل جهاز مدينة والاستعدادات النهائية التي تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة.
الكهرباء تحسم الجدل.. لن يحذف سارق التيار من "التموين" لمن تقدم لتركيب عداد
تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، على الحفاظ على حق الدولة والمواطنين حتى وإن كانوا من سارقي التيار الكهربائي، حيث حسم وزير الكهرباء الجدل حول موقف من سبق له وتقدم بطلب تركيب عداد كهرباء كودي بالمبانى العشوائية والمخالفة وأرسل كافة بياناته لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.
وزير الصحة يعلن وصول خدمات مبادرة «بداية» منذ انطلاقها لـ103 ملايين خدمة
وزير التعليم العالى يعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2024/25
اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025
غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب لمدة شهر
أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور، وذلك أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، فإن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى القادم بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 / 11 / 2024.
إعلام إسرائيلى: إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل شمال إسرائيل وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة.
المنتخب يطير إلى كاب فيردي الأربعاء لخوض لقاء الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا
يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.
الأهلى فى المركز الـ 24 عالميا فى تصنيف الاتحاد الدولي والزمالك الـ 75
أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء " iffhs" التصنيف الخاص بالأندية في التصنيف الشهري للأندية لشهر أكتوبر على مستوى العالم.
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