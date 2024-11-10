أخبار × 24 ساعة.. ضخ بيض المائدة التركى فى المجمعات الاستهلاكية بـ150 جنيها

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصناعات الغذائية: ضخ بيض المائدة التركى فى المجمعات الاستهلاكية بـ150 جنيها

وزير الصحة يعلن إجمالي خدمات حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاقها

رئيس وزراء ماليزيا يلقي غدا محاضرة عامة من الأزهر الشريف

مشروعات النقل تدعم التنمية وتربط المجتمعات وتخفف الازدحام.. صور

خبراء الصحة: شرب لبن البقر يزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب حتى قليل الدسم

وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف التصالح وتقنين واسترداد أراضى الدولة

وزير الأوقاف ينشر صورة له مع قطة.. ويعلق: افتقار إلى الله