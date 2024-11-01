اليوم السابع
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65 مليون أمريكى يدلون بأصواتهم فى التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 08:36 م
65 مليون أمريكى يدلون بأصواتهم فى التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية
محمد جمال

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أدلى أكثر من 65 مليون ناخب بأصواتهم فى التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية، قبيل موعدها الثلاثاء المقبل.

وبحسب المعطيات التي نشرتها جامعة فلوريدا أدلى 34 مليون شخص بأصواتهم فى صناديق الاقتراع و31 مليون شخص عبر البريد الإلكترونى.

ويبلغ عدد الناخبين في الولايات المتحدة 244 مليون ناخب.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وصلت نسب إقبال الأمريكيين على التصويت لأرقام قياسية حيث بلغت 66.6 بالمئة، أي ما يقرب من 159 مليون شخص.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الاثنين الماضي.

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.







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