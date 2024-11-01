اليوم السابع
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وزارة الصحة: تطوير البنية التحتية لــ 10 مستشفيات داخل 4 محافظات

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 11:00 م
وزارة الصحة: تطوير البنية التحتية لــ 10 مستشفيات داخل 4 محافظات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان استحداث وتطوير عدد من الخدمات بالمنشآت الطبية، مشيرًا إلى تطوير البنية التحتية لـ 10 مستشفيات بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية، الإسكندرية).

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه جار رفع الكفاءة التشغيلية لـ 150 مستشفى على مستوى الجمهورية وإدراج خدمات متخصصة بها، جراحات القلب المفتوح المرحلة الأولى بـ 8 مستشفيات ) طامية المركزي – الزقازيق العام – شبرا العام – عين شمس العام – الإيمان العام – طهطا بسوهاج – العدوة بالمنيا -طنطا العام).

واستكملت:  أنه تم زيادة 123سرير رعاية مركزة، و46 حضانة، و17 سرير رعاية مركزة، 17 سرير رعاية متوسطة، و53 رعاية أطفال، بالإضافة إلى افتتاح خدمة القسطرة القلبية بمستشفيات دسوق العام – زايد المركزى – طهطا العام).







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