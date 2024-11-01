مليارات لدعم الحرب.. حكومة إسرائيل تقر الموازنة العامة للعام 2025

كتب عبد الوهاب الجندى

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وفق ما بثت الإذاعة العبرية.

وأقرت حكومة الاحتلال الموازنة العامة بأغلبية 23 وزيراً، وعارض الوزراء إيتمار بن غفير، وعميحاي إلياهو، يتسحاق ويزارلوف، ميكي زوهر، غيلا جمليئيل وعيديت سيلمان، وامتنع آفي ديختر عن التصويت، ولم يشارك يتسحاق جولدكنوبف وجدعون ساعر في التصويت.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش بعد المصادقة على الميزانية: "الميزانية الحالية هي ميزانية استقرار تأتي لخدمة احتياجات الحرب والتحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، وميزانية تدعم الحرب وتشجع النمو.

وأوضح "سموتريش" أن "هذه الموازنة هي بشرى سارة لجنود الاحتياط الذين تركوا كل شيء وخرجوا للدفاع عن الوطن. وافقنا على رزمة ضخمة بقيمة 9 مليارات شيكل إضافية لبرنامج الاحتياط. نحيي أبطال الدولة. الهدف الرئيسي لموازنة 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كافة الجبهات، مع الحفاظ على صمود الاقتصاد الإسرائيلي.

وستكون ميزانية إسرائيل لعام 2025 حوالي 607.4 مليار شيكل، إلى جانب موازنة الحكومة وقد تمت الموافقة على إجراءات تعديل الميزانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 37 مليار شيكل".